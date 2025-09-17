Milano 17:35
41.955 -1,29%
Nasdaq 18:18
24.148 -0,52%
Dow Jones 18:18
46.039 +0,61%
Londra 17:35
9.208 +0,14%
Francoforte 17:35
23.359 +0,13%

Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,40%

Il CAC40 termina a 7.786,98 punti

Parigi porta a casa un calo dello 0,40%, con chiusura a 7.786,98 punti.
