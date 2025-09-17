Milano 17:35
41.955 -1,29%
Nasdaq 22:00
24.224 -0,21%
Dow Jones 22:01
46.018 +0,57%
Londra 17:35
9.208 +0,14%
Francoforte 17:35
23.359 +0,13%

Borsa: Modesto recupero per il Dow Jones, in aumento dello 0,57%

Il Dow Jones termina le contrattazioni a 46.018,32 punti

In breve, Finanza
L'indice dei colossi di Wall Street conclude in progresso dello 0,57% e termina la sessione a 46.018,32 punti.
