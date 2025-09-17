Milano 16-set
42.505 0,00%
Nasdaq 16-set
24.274 -0,08%
Dow Jones 16-set
45.758 -0,27%
Londra 16-set
9.196 0,00%
Francoforte 16-set
23.329 0,00%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per Tokyo, in progresso dello 0,21% alle 04:50

Il Nikkei 225 passa di mano a 44.995,79 punti

Tokyo segna un modesto +0,21% alle 04:50 e allunga timidamente il passo a 44.995,79 punti.
