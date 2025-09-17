Milano 16:34
41.998 -1,19%
Nasdaq 16:34
24.200 -0,31%
Dow Jones 16:34
45.997 +0,52%
Londra 16:34
9.223 +0,30%
Francoforte 16:34
23.367 +0,16%

Borsa: Senza direzione il Nasdaq-100 (+0,05%)

Il Nasdaq-100 apre a 24.286,43 punti

In breve, Finanza
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un timido +0,05%, a quota 24.286,43 in apertura.
