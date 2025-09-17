Milano 17:35
41.955 -1,29%
Nasdaq 18:18
24.148 -0,52%
Dow Jones 18:18
46.039 +0,61%
Londra 17:35
9.208 +0,14%
Francoforte 17:35
23.359 +0,13%

Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,24%

Ibex 35 chiude a 15.127,2 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,24%
Madrid mostra un frazionale ribasso dello 0,24% e archivia la seduta a 15.127,2 Euro.
