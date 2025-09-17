Milano 14:36
Cellularline, Intesa taglia target price e conferma Buy
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha abbassato a 4,1 euro per azione (dai precedenti 4,7 euro) il target price su Cellularline, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli accessori per smartphone e tablet, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 43%.

Gli analisti scrivono che, dopo diversi trimestri di crescita costante dei ricavi, la performance del gruppo nel secondo trimestre è stata influenzata dalla debolezza macroeconomica e dalla debolezza della domanda internazionale. Tuttavia, la continua riduzione dell'indebitamento e le nuove partnership dimostrano la capacità del management di preservare la solidità finanziaria e perseguire iniziative di crescita selettive.

Il broker ritiene che l'esecuzione nel secondo semestre del 2025, in particolare nei periodi chiave del Black Friday e di Natale, sia cruciale per raggiungere gli obiettivi rivisti e sostenere la fiducia degli investitori. Le previsioni sono in linea con la guidance rivista al ribasso.
