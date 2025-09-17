Cellularline, Intesa taglia target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha abbassato a 4,1 euro
per azione (dai precedenti 4,7 euro) il target price
su Cellularline
, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli accessori per smartphone e tablet, confermando la raccomandazione
"Buy
" visto l'upside potenziale del 43%.
Gli analisti scrivono che, dopo diversi trimestri di crescita costante dei ricavi, la performance del gruppo nel secondo trimestre
è stata influenzata dalla debolezza macroeconomica e dalla debolezza della domanda internazionale. Tuttavia, la continua riduzione dell'indebitamento e le nuove partnership dimostrano la capacità del management di preservare la solidità finanziaria
e perseguire iniziative di crescita selettive.
Il broker ritiene che l'esecuzione nel secondo semestre
del 2025, in particolare nei periodi chiave del Black Friday e di Natale, sia cruciale per raggiungere gli obiettivi
rivisti e sostenere la fiducia degli investitori. Le previsioni sono in linea con la guidance rivista al ribasso.