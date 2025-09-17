Eni continua il buyback e acquista oltre 2,68 milioni di azioni

Eni

Società del Cane a sei zampe

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, nell'ambito del programma di buyback, tra l'8 e il 12 settembre 2025 complessivamente(pari allo 0,09% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 14,8818 euro per azione, per unpari aA partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 56.396.206 azioni proprie (pari all'1,79% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 800.047.888,91 euro.Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, Eni detiene 148.006.533 azioni proprie pari al 4,70% del capitale sociale.In Borsa, intanto, la, fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente attestandosi a 14,82 euro, con un calo dello 0,95%.