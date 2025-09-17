Eni continua il buyback e acquista oltre 2,68 milioni di azioni

(Teleborsa) - Eni
ha comunicato di aver acquistato
, nell'ambito del programma di buyback, tra l'8 e il 12 settembre 2025 complessivamente 2.687.843 azioni proprie
(pari allo 0,09% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 14,8818 euro per azione, per un controvalore
pari a 39.999.990,44 euro
.
A partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 56.396.206 azioni proprie (pari all'1,79% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 800.047.888,91 euro.
Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, Eni detiene 148.006.533 azioni proprie pari al 4,70% del capitale sociale.
In Borsa, intanto, la Società del Cane a sei zampe
, fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente attestandosi a 14,82 euro, con un calo dello 0,95%.