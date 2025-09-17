Eprcomunicazione, Justbit si aggiudica gara Fondazione Menarini per gestione attività social

Eprcomunicazione

(Teleborsa) -, azienda di comunicazione e relazioni pubbliche con forte connotazione digitale associata UNA, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica che la società, si è aggiudicata la gara indetta da Fondazione Menarini per la gestione delle attività social.L’incarico avràe undi 294.000 euro."Accompagnare Fondazione Menarini in questo progetto - ha dichiarato- ci consente di metteree costruire, insieme, una presenza social autorevole, strutturata e in linea con l’eccellenza scientifica che la Fondazione rappresenta”.L’incarico, spiega una nota, prevede la cura della presenza della Fondazione sulle piattaforme social, e di Linkedin in particolare, in modo strategico e continuativo, con l’obiettivo di: comunicare in modo efficace eventi, progetti e iniziative scientifiche e culturali; rafforzare la brand awareness a livello nazionale e internazionale; progettare e attivare un Employee Ambassador Program per valorizzare il capitale umano interno; aumentare coinvolgimento e follower attraverso una linea editoriale strutturata e coerente.Oltre alla produzione e pubblicazione dei contenuti, Justbit curerà la pianificazione e la gestione del budget media, con azioni di promozione mirate volte a massimizzare la visibilità e i risultati delle attività editoriali."Con questo incarico – aggiungenella gestione di progetti digitali per realtà di rilievo nel settore healthcare, ricerca e cultura, contribuendo a rendere la comunicazione istituzionale più accessibile, autentica e connessa”.