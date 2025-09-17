Fondo di fondi, primi veicoli entro fine anno ma slitta la finestra per partecipare

(Teleborsa) - Dopo che la Legge Capitali ha introdotto diverse novità che favoriscono il processo di ammissione alla quotazione delle imprese italiane, stimolando quindi l'offerta, il governo ha voluto mettere mano alla domanda, annunciando la nascita del Fondo Nazionale Strategico Indiretto (FNSI)
che investirà in fondi focalizzati sulle PMI italiane con l'obiettivo di far emergere una nuova generazione di gestori italiani e sostenere un re-rating delle piccole e medie società quotate a Piazza Affari. Si stanno però allungando i tempi per l'operatività
del FNSI, chiamato anche fondo di fondi e considerato dagli analisti un catalyst positivo per il settore delle PMI quotate.
Secondo quanto raccolto da Teleborsa da operatori che stanno partecipando alle interlocuzioni con CDP, che sta gestendo la partita per conto del MEF, ora l'aspettativa è che entro fine anno partano soltanto la metà delle iniziative ipotizzate
negli scorsi mesi, con altri operatori che si prenderanno più tempo, anche perché il termine per presentare le domande è slittato al 30 giugno 2026. Giovanni Natali
, presidente di AssoNext, comincia a essere un po' preoccupato. "Il fatto che abbiano prorogato al 30 giugno 2026 la presentazione delle domande vuol dire che non c'è proprio la fila fuori dalla porta per l'iniziativa, che è anche un po' uscita dai radar". "Non è una bellissima notizia
", sottolinea il numero uno dell'associazione italiana delle PMI quotate.
L'FNSI è un comparto del Patrimonio Rilancio istituito dal ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e gestito da CDP. FNSI opererà come un fondo di fondi interamente sottoscritto dal MEF e chiuso a investitori terzi. Gli investitori privati hanno totale discrezionalità nella scelta dei fondi in cui investire, pari-passu con FNSI. FNSI dovrebbe avere un ticket minimo di investimento di 35 milioni di euro e sottoscrivere fino al 49% di OICR di nuova costituzione
che investono prevalentemente in titoli emessi da società italiane di media e piccola capitalizzazione. Sono previsti 6 mesi per investire ed evitare il front-running e l'iper-comprato, e 15 mesi per disinvestire ed evitare l'effetto PIR. I gestori di OICR hanno discrezionalità nell'allocazione del portafoglio ma devono attuare strategie di portafoglio attive
, limitando strategie di investimento di buy e hold. Un potenziale impiego di 350 milioni di euro di FNSI può mobilitare circa 700 milioni di euro con un periodo di investimento minimo di 5 anni su cui costruire un eco-sistema importante per la Borsa italiana.
"Molti gestori stanno valutando e comprendendo vincoli e implicazioni
del progetto", afferma Simone Strocchi
, Managing Partner di Electa Ventures, che con Azimut
sviluppa iniziative di finanza abilitante per la crescita di imprese nazionali. Strocchi, pioniere in Italia nella realizzazione di SPAC e pre-booking company, osserva che i gestori di grande dimensione "non hanno un vantaggio economico nello sviluppare questi progetti, ma lo fanno per senso civico e sistemico
" e apprezza i solleciti arrivati negli scorsi mesi dal ministro delle Finanze Giancarlo Giorgetti e dal Sottosegretario al MEF Federico Freni a casse ed enti per completare il quadro.
Con riguardo all'allocazione di portafoglio, è prevista una quota prevalente
(almeno il 70% delle masse gestite deve essere investita in titoli azionari emessi da emittenti di piccole e medie dimensioni che non siano inclusi nell'indice FTSE MIB e non appartengano al settore bancario, assicurativo e finanziario) e una quota non vincolata
(fino al 30% delle masse gestite può essere investito in: tutti i titoli azionari di società italiane, con fatturato superiore a 50 milioni di euro, quotati sui mercati azionari italiani; titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell'UE e dalla Commissione europea).
Guardando all'universo investibile, si tratta di titoli azionari quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione
italiani (come l'EGM) emessi da emittenti con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia. Nessun titolo nel portafoglio può pesare più del 10% e la somma dei primi 5 titoli non può superare il 40%. Inoltre, gli OICR non possono detenere quote superiori al 10% del capitale degli emittenti (e 15% a livello di gruppo), e ogni OICR può sottoscrivere fino al 5% dei titoli offerti in IPO (e 10% a livello di gruppo di appartenenza). Gli OICR possono investire nel titoli emessi da emittenti che abbiano completato positivamente il processo di ammissione
alla quotazione e che abbiano una quota di primario non inferiore a 10 milioni di euro. Qualora non fosse rispettato il limite di 10 milioni di primario, nei dodici mesi successivi alla quotazione, gli OICR possono investire esclusivamente se il flottante in sede di IPO non era inferiore al 20% e la capitalizzazione di mercato sia superiore a 50 milioni di euro per 45 giorni precedenti alla data di acquisto.
Secondo quanto risulta a Teleborsa, le richieste per l'attivazione di fondi sono una decina
, in linea anche con quanto dichiarato in primavera
da Mauro Baragiola, responsabile FNSI presso Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Inoltre, l'attività di valutazione e approvazione dei fondi da parte di Consob è entrata nel vivo dopo la pausa estiva.
"Bene che si formino i fondi gemmati dal fondo di fondi - dice il Managing Partner di Electa Ventures - Ma ci sono tanti modi per portare capitale abilitante a supporto della crescita delle imprese italiane. Dobbiamo usarli tutti senza pensare di avere panacee
rappresentate da singoli modelli".