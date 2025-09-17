Milano
12:52
42.040
-1,09%
Nasdaq
16-set
24.274
-0,08%
Dow Jones
16-set
45.758
-0,27%
Londra
12:52
9.212
+0,18%
Francoforte
12:52
23.312
-0,08%
Mercoledì 17 Settembre 2025, ore 13.08
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: calo per Lanxess
Francoforte: calo per Lanxess
Migliori e peggiori
,
In breve
17 settembre 2025 - 13.00
Retrocede la
compagnia chimica tedesca
, con un ribasso del 2,25%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: scambi negativi per Lanxess
Francoforte: andamento sostenuto per Lanxess
Francoforte: andamento rialzista per Lanxess
Francoforte: andamento rialzista per Lanxess
Titoli e Indici
Lanxess
-2,34%
Altre notizie
Francoforte: in calo Lanxess
Francoforte: performance negativa per Lanxess
Francoforte: andamento rialzista per Lanxess
Francoforte: in calo Lanxess
Francoforte: scambi negativi per Lanxess
Francoforte: calo per Nordex
Guide
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
leggi tutto