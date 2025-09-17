Francoforte: performance negativa per Lanxess

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia chimica tedesca
, che presenta una flessione del 2,25%.
L'andamento di Lanxess
nella settimana, rispetto al Germany MDAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il quadro tecnico della società che produce prodotti chimici e polimeri
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 22,41 Euro con tetto rappresentato dall'area 22,97. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 22,21.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)