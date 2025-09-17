Milano 12:52
Francoforte: performance negativa per Lanxess

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia chimica tedesca, che presenta una flessione del 2,25%.

L'andamento di Lanxess nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico della società che produce prodotti chimici e polimeri suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 22,41 Euro con tetto rappresentato dall'area 22,97. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 22,21.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
