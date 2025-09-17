Francoforte: performance negativa per Lanxess

compagnia chimica tedesca

Lanxess

Germany MDAX

società che produce prodotti chimici e polimeri

(Teleborsa) - Ribasso per la, che presenta una flessione del 2,25%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il quadro tecnico dellasuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 22,41 Euro con tetto rappresentato dall'area 22,97. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 22,21.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)