Indel B, Equita aumenta target price e conferma Hold

(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 26 euro per azione (+4%) il target price su Indel B, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della refrigerazione mobile applicabile ai comparti automotive e leisure, confermando la raccomandazione "Hold" sul titolo.

Gli analisti evidenziano che i risultati del primo semestre 2025 di Indel B sono stati in linea con le attese, con l'EBITDA adj. margin escludendo il contributo delle associates in leggero miglioramento anno su anno.

I messaggi principali emersi dalla call sono stati che nel 2025 la visibilità sulla ripresa degli end-market rimane limitata, mentre sul fronte dell'M&A la priorità è il consolidamento di IWM (la società continua a lavorare a nuove opportunità anche se non si attende la chiusura di deal entro l'anno).

Alla luce dei messaggi emersi dai risultati e dalla conference call, Equita ha limato le stime sui ricavi FY25 dell'1% mentre ha migliorato EBITDA adj. e EPS adj. del 3/5%. Variazioni simili sul 2026.

"Sebbene apprezziamo la solida struttura finanziaria e la robusta generazione di cassa che potrebbero supportare acquisizioni nei mercati come Leisure Time, Hospitality e Cooling Appliances (circa 23% dei ricavi FY24) e il titolo tratti a valutazioni compresse (circa 5x EV/EBITDA adj. e circa 10.7x P/E adj.), riteniamo che il newsflow di breve termine dei principali end-markets possa rimanere debole", si legge nella ricerca.
