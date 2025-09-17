Milano 16-set
Mediobanca, consiglieri e dirigenti vendono azioni per 3,9 milioni di euro

Finanza
(Teleborsa) - Massicce vendite di azioni Mediobanca da parte di manager e consiglieri della banca e delle società del gruppo, dopo il successo dell'offerta pubblica di MPS. È quanto emerge da una serie di internal dealing diffusi dalla banca.

Nel dettaglio, nella giornata del 16 settembre: Renato Pagliaro, presidente di Mediobanca, ha venduto 100 mila azioni a 21,8061 euro ciascuna per un controvalore di circa 2,18 milioni; Alberto Nagel, Amministratore Delegato di Mediobanca, ha venduto 34.778 azioni a 21,8697 euro ciascuna per un controvalore di circa 760 mila euro; Francesco Saverio Vinci, Direttore Generale di Mediobanca, ha venduto 37.312 azioni a 21,8692 euro ciascuna per un controvalore di circa 816 mila euro; Giampiero Farina, Amministratore Delegato di SelmaBipiemme Leasing e Consigliere di Mediobanca Innovation Services, ha venduto 4.614 azioni a 21,76 euro ciascuna per un controvalore di circa 100 mila euro; Antonio Domenico Santese, consigliere di SelmaBipiemme Leasing, ha venduto 560 azioni a 21,75 euro ciascuna e, nella giornata dell'11 settembre, ha ceduto 1.000 azioni a 20,93 euro ciascuna per un controvalore complessivo di circa 33 mila euro.

