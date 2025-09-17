Mediobanca, consiglieri e dirigenti vendono azioni per 3,9 milioni di euro

Mediobanca

MPS

(Teleborsa) - Massicceda parte di manager e consiglieri della banca e delle società del gruppo, dopo il successo dell'offerta pubblica di. È quanto emerge da una serie di internal dealing diffusi dalla banca.Nel dettaglio, nella giornata del 16 settembre:, presidente di Mediobanca, haa 21,8061 euro ciascuna per un controvalore di circa 2,18 milioni;, Amministratore Delegato di Mediobanca, haa 21,8697 euro ciascuna per un controvalore di circa 760 mila euro;, Direttore Generale di Mediobanca, haa 21,8692 euro ciascuna per un controvalore di circa 816 mila euro;, Amministratore Delegato di SelmaBipiemme Leasing e Consigliere di Mediobanca Innovation Services, haa 21,76 euro ciascuna per un controvalore di circa 100 mila euro;, consigliere di SelmaBipiemme Leasing, haa 21,75 euro ciascuna e, nella giornata dell'11 settembre, haa 20,93 euro ciascuna per un controvalore complessivo di circa 33 mila euro.