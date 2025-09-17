Paolo Gentiloni all’Eastwest Coffee: il futuro dell’Europa tra Trump e Ucraina

(Teleborsa) - Nella giornata di ieri,, presso la sede di, si è tenuto un nuovo appuntamento con l’, la, diplomatico e docente di scenari geopolitici alla LUISS. Dopo aver ospitato negli scorsi mesi protagonisti come Giovanni Malagò, Carlo Calenda, Alessandro Onorato e Paola De Micheli, l’incontro ha acceso questa volta i riflettori sulOspite d’onore dell’iniziativa è stato, che ha guidato il confronto sulla sfida dell’autonomia strategica europea. Attorno a Gentiloni si è raccolta una platea selezionata di imprenditori, accademici e rappresentanti istituzionali, tra cui(Agenzia delle Dogane e dei Monopoli),(Avio Aero),(Be Shaping the Future),(Cirio Agricola),(BonelliErede),(Mazzamauro Group),(Philip Morris Italia) e(esploratore e scrittore).Il dibattito si è aperto con una domanda chiave:È emerso come il vecchio ordine economico internazionale, nato a Bretton Woods, stia progressivamente cedendo il passo a quella che molti analisti definiscono una "", un’economia armata in cui i rapporti commerciali e finanziari non sono più regolati da regole condivise, ma dall’interesse nazionale e dalla forza relativa dei singoli Paesi.La questione è stata resa ancora più evidente dall’accordo commerciale siglato nel luglio 2025 tra Stati Uniti e Unione Europea, che molti analisti hanno definito una: dazi del 15% su circa il 70% delle esportazioni europee – in particolare automotive, semiconduttori e farmaceutica – tariffe del 50% confermate su acciaio e alluminio, riduzione di alcune barriere su prodotti statunitensi e l’impegno europeo ad acquistare 750 miliardi di dollari di energia americana entro il 2028. In cambio, Washington ha garantito investimenti fino a 600 miliardi di euro sul mercato europeo.La dipendenza europea dagli Stati Uniti resta evidente:. Con il piano "", Bruxelles punta a investire 800 miliardi in dieci anni per colmare il divario, portare la spesa verso il 3-4% del PIL e costruire una base industriale autonoma. Sul piano tecnologico il divario è altrettanto marcato: infrastrutture digitali, semiconduttori e intelligenza artificiale restano in gran parte in mani statunitensi. Ilgli investimenti necessari per colmare questo gap e rilanciare la competitività europea.Il banco di prova immediato, come emerso dal dibattito, resta però la. L’Unione Europea ha già mobilitato circa, mentre Kiev ha sviluppato una capacità produttiva senza precedenti, arrivando a rIl mantenimento di questo sostegno rappresenta la condizione essenziale per dimostrare che. Un fallimento significherebbe perdere un’occasione che difficilmente si ripresenterà nei prossimi dieci o quindici anni.Il messaggio emerso con forza dall’Eastwest Coffee è che l’Europa, oggi, non può ancora fare a meno dell’America, ma non può neanche continuare a dipenderne in modo unilaterale. In un mondo in cui i rapporti di forza prevalgono sulle regole, l, se il Vecchio Continente vuole evitare di restare ai margini delle grandi partite globali.