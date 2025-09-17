Milano 12:54
42.029 -1,12%
Nasdaq 16-set
24.274 -0,08%
Dow Jones 16-set
45.758 -0,27%
Londra 12:54
9.212 +0,18%
Francoforte 12:54
23.314 -0,07%

Piazza Affari: calo per Banca Generali

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo bancario, con una flessione del 2,91%.

L'andamento di Banca Generali nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della banca triestina. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 49,8 Euro. Primo supporto visto a 48,03. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 47,42.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
