Piazza Affari: calo per Banca Generali

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo bancario
, con una flessione del 2,91%.
L'andamento di Banca Generali
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della banca triestina
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 49,8 Euro. Primo supporto visto a 48,03. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 47,42.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)