Plino, chiude round da 650mila euro per migliorare gestione finanziaria delle PMI con l’IA generativa

(Teleborsa) -, startup torinese che semplifica e velocizza l’analisi dei dati contabili, finanziari e di controllo di gestione delle PMI grazie all’intelligenza artificiale generativa, ha. A supportarla investitori come Vento (Exor Ventures), Berkeley SkyDeck Europe e Techaround.vc.Il capitale raccolto consentirà a Plino dicon nuove funzionalità basate su AI, come la previsione dei flussi di cassa, la generazione automatica di report in linguaggio naturale e l’analisi puntuale della redditività per singolo prodotto o commessa.Parallelamente la startup, oggi composto da 9 persone tra prodotto, tecnologia e commerciale, e punterà acon studi professionali e associazioni di categoria, portando l’innovazione dell’intelligenza artificiale anche all’interno della professione contabile.