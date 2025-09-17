Milano 12:37
Plino, chiude round da 650mila euro per migliorare gestione finanziaria delle PMI con l’IA generativa
(Teleborsa) - Plino, startup torinese che semplifica e velocizza l’analisi dei dati contabili, finanziari e di controllo di gestione delle PMI grazie all’intelligenza artificiale generativa, ha chiuso un round di finanziamento da 650.000 euro. A supportarla investitori come Vento (Exor Ventures), Berkeley SkyDeck Europe e Techaround.vc.

Il capitale raccolto consentirà a Plino di accelerare lo sviluppo della propria piattaforma con nuove funzionalità basate su AI, come la previsione dei flussi di cassa, la generazione automatica di report in linguaggio naturale e l’analisi puntuale della redditività per singolo prodotto o commessa.

Parallelamente la startup rafforzerà il proprio team, oggi composto da 9 persone tra prodotto, tecnologia e commerciale, e punterà a consolidare le partnership con studi professionali e associazioni di categoria, portando l’innovazione dell’intelligenza artificiale anche all’interno della professione contabile.
