Credem potenzia l’innovazione con l’AI generativa insieme a Google Cloud

(Teleborsa) -, uno dei principali istituti bancari italiani, ehanno annunciato oggi l’per mettere a disposizione deiintegrando l'intelligenza artificiale generativa negli strumenti di produttività quotidiana.Questo annuncio si inserisce in una. Credem ha già scelto Google Cloud per abilitare le fasi cruciali del proprio percorso di trasformazione digitale, dall'infrastruttura cloud alla gestione strategica dei dati. L’integrazione di Google Workspace con Geminicon l'obiettivo di migliorare costantemente gli standard di servizio per i clienti finali e fornire ai propri dipendenti strumenti avanzati per lavorare in modo più efficiente e dedicare più tempo ad attività a maggior valore aggiunto.L’accesso a, velocizzando il reperimento delle informazioni, ottimizzando il tempo ad oggi dedicato ad attività operative (ad esempio prendere appunti, riassumere documenti o analizzare dati) con l’obiettivo di aumentare la produttività. Credem sta inoltre valutando di implementare ulteriori strumenti di Google Cloud quali Gemini Enterprise e Vertex AI per lo sviluppo degli agenti AI: programmi di intelligenza artificiale semiautonomi in grado di pianificare, eseguire azioni e adattarsi a compiti complessi. Il tutto nel pieno rispetto delle normative di settore, garantendo sempre la riservatezza e il pieno controllo sui dati trattati.Per garantire un'adozione efficace e consapevole,, partendo da una valutazione delle competenze in materia di AI su tutta la popolazione aziendale e"Con l'adozione di strumenti di intelligenza artificiale generativa vogliamo fornire alle persone, in modo più efficiente e dedicare più tempo alle attività ad alto valore aggiunto. Tutto ciò", ha dichiarato, "è in linea con il nostro purpose che abbiamo sintetizzato nel termine Wellbanking, cioè creare valore e benessere sostenibili nel tempo per le nostre persone, i clienti, gli stakeholder e le collettività in cui operiamo. In questo caso, Wellbanking significa coltivare un ambiente professionale che promuova crescita, inclusione e un sano equilibrio vita-lavoro, riconoscendo che stare bene significa lavorare bene. In questo senso. Questo approccio è fondamentale poiché la GenAI non rappresenta solo un'evoluzione tecnologica, ma implica un vero e proprio cambio di mindset che ciascuno deve abbracciare per rimanere al passo con i tempi e cogliere appieno le opportunità offerte da queste nuove frontiere"."L’integrazione di specifici strumenti di intelligenza artificiale a supporto delle persone rappresenta un'opportunità strategica che richiede un vero e proprio cambiamento culturale", ha affermato. "Per noi, questo significa investire sulle nostre persone, mettendole al centro della trasformazione attraverso un intenso programma di formazione che permetterà di sviluppare le competenze e l'atteggiamento necessari ad affrontare le sfide future con fiducia. Crediamo fermamente che per mantenere la competitività non basti avere gli strumenti giusti, ma. Solo così potremo avere piena padronanza dei nuovi strumenti tecnologici e coscienza delle loro relative potenzialità"., ha commentato: "Siamo orgogliosi di supportare Credem nel suo percorso di innovazione, accompagnando il gruppo bancario nell’adozione responsabile dell’intelligenza artificiale generativa. Con, i dipendenti di Credem potranno contare su strumenti che aumentano la produttività e semplificano la collaborazione, mantenendo sempre la sicurezza e la protezione dei dati come priorità".