Autostrade per l'Italia e SAP Italia insieme nel percorso di trasformazione digitale

(Teleborsa) - Con una rete di circa 3.000 km che attraversa 15 regioni e 60 province, ilprosegue il proprio percorso di, volto a migliorare l’efficienza operativa, l’integrazione dei processi e la qualità dei servizi offerti agli utenti. In questo processo di profonda innovazione,è partner strategico, supportando il Gruppo con soluzioni tecnologiche avanzate per la digitalizzazione dei processi aziendali.Grazie all’adozione della piattaforma SAP S/4HANA Cloud tramite il percorso RISE with SAP, il Gruppo ha potuto, uniformare i landscape IT delle consociate e ottimizzare funzioni chiave come la tesoreria. Il passaggio al cloud ha garantito maggiore scalabilità, sicurezza e interoperabilità tra i sistemi. Il progetto ha coinvolto tutte le 18 società del Gruppo, con una prima fase dedicata ai processi amministrativi, finanziari e di ciclo passivo, oltre a parte delle attività produttive.“In pochi anni abbiamo colmato un gap di decenni,” ha dichiarato. “Abbiamo costruito un modello matematico per misurare quanto il digitale coprisse i processi aziendali, e lo abbiamo aggiornato ogni anno. Dal 25% di copertura nel 2020, si è passati al 79% nel settembre 2025, superando l’obiettivo iniziale del 75%”.Il supporto di SAP ha riguardato anche la, con l’introduzione di strumenti digitali per garantire tracciabilità e coerenza nei processi HR tra le diverse società, favorendo una governance centralizzata ma flessibile.Nei prossimi anni, il Gruppo prevede di, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’efficienza, ridurre gli errori e velocizzare i processi decisionali.“Siamo orgogliosi di accompagnare il Gruppo Autostrade per l’Italia nel suo ambizioso percorso di trasformazione digitale” ha commentato. “La scelta di adottare SAP S/4HANA Cloud attraverso il percorso RISE with SAP è la dimostrazione di come le nostre soluzioni possano rispondere alle esigenze di organizzazioni complesse, che operano su scala nazionale e internazionale. I risultati raggiunti sono frutto di una collaborazione strategica e di una visione condivisa dell’innovazione. Con l’adozione dell’intelligenza artificiale, siamo certi che il Gruppo potrà continuare a evolvere, offrendo servizi sempre più avanzati e sostenibili a cittadini e stakeholder”.