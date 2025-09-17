Rischi emergenti, Zurich amplia offerta nel segno di innovazione e flessibilità

(Teleborsa) - Sviluppare soluzion: con questa finalità,una soluzione flessibile pensata per unadagli uffici e studi professionali a scuole, palestre, teatri, cinema, musei, fino alle associazioni e agli eventi temporanei come feste di quartiere, rassegne enogastronomiche o appuntamenti sportivi dilettantistici:L’impianto modulare - spiega la ntoa - permette di comporre le garanzie in base alle esigenze reali, unendo protezioni più tradizionali a tutele per rischi emergenti adattandosi alle esigenze dei clienti.Nel dettagli– incendio e danni ai beni, Furto, Responsabilità Civile verso terzi e Responsabilità Civile del fabbricato – a cui si aggiungono la protezione degli impianti fotovoltaici, servizi di assistenza immediata e tutela legale, che offre consulenza telefonica e copertura delle principali spese in caso di controversie. La sua versatilità consente di adattarsi a contesti molto diversi, riducendo l’impatto di eventi imprevisti sulla continuità delle attività e sulla vita quotidiana.La nuova soluzione introduce anche garanzie innovative che riflettono le“Con Zurich Protezione Multirischi. È una soluzione modulare, completa e semplice da gestire, che unisce alle garanzie tradizionali servizi di assistenza immediata e tutela legale”, ha dichiaratoChief Underwriting Officer di Zurich Italia.