Rischi emergenti, Zurich amplia offerta nel segno di innovazione e flessibilità

Sviluppare soluzioni semplici, accessibili e innovative, capaci di coniugare solidità assicurativa e vicinanza alle esigenze delle persone
: con questa finalità, Zurich Italia rafforza la propria strategia ampliando la propria offerta con Zurich Protezione Multirischi,
una soluzione flessibile pensata per una gamma diversificata di attività e organizzazioni:
dagli uffici e studi professionali a scuole, palestre, teatri, cinema, musei, fino alle associazioni e agli eventi temporanei come feste di quartiere, rassegne enogastronomiche o appuntamenti sportivi dilettantistici:
L’impianto modulare - spiega la ntoa - permette di comporre le garanzie in base alle esigenze reali, unendo protezioni più tradizionali a tutele per rischi emergenti adattandosi alle esigenze dei clienti.
Nel dettaglio: Zurich Protezione Multirischi integra in un unico strumento diverse forme di tutela
– incendio e danni ai beni, Furto, Responsabilità Civile verso terzi e Responsabilità Civile del fabbricato – a cui si aggiungono la protezione degli impianti fotovoltaici, servizi di assistenza immediata e tutela legale, che offre consulenza telefonica e copertura delle principali spese in caso di controversie. La sua versatilità consente di adattarsi a contesti molto diversi, riducendo l’impatto di eventi imprevisti sulla continuità delle attività e sulla vita quotidiana.
La nuova soluzione introduce anche garanzie innovative che riflettono le sfide emergenti del mercato e della società, come la copertura per l’errato trattamento dei dati personali.
“Con Zurich Protezione Multirischi offriamo una copertura che si adatta alla varietà ed alla ricchezza delle attività che animano le nostre comunità: dalle scuole agli eventi, dagli spazi culturali e sportivi agli studi professionali
. È una soluzione modulare, completa e semplice da gestire, che unisce alle garanzie tradizionali servizi di assistenza immediata e tutela legale”, ha dichiarato Luigi De Angeli,
Chief Underwriting Officer di Zurich Italia.