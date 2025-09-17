WaterBridge debutta al NYSE con capitalizzazione di 2,3 miliardi di dollari

(Teleborsa) -hadi 31.700.000 azioni di Classe A al prezzo di 20 dollari per azione. La società ha raccolto ha raccolto 634 milioni di dollari ed è stata valutata 2,3 miliardi di dollari.Inoltre, WaterBridge ha concesso ai sottoscrittori un'per l'acquisto di un massimo di ulteriori 4.755.000 azioni di Classe A al prezzo di offerta pubblica, al netto di sconti e commissioni di sottoscrizione.Le azioni inizieranno a essere negoziate sul(NYSE) e sul NYSE Texas con il simbolo "WBI" nella giornata odierna, 17 settembre 2025.WaterBridge prevede di ricevere undall'offerta di circa 588 milioni di dollari, o 677 milioni di dollari se i sottoscrittori eserciteranno integralmente la loro opzione.WaterBridge è una società leader nel, con attività prevalentemente nel bacino del Delaware, il bacino di petrolio e gas naturale più prolifico del Nord America, con ulteriori asset nei bacini di Eagle Ford e Arkoma. WaterBridge gestisce la più grande rete di infrastrutture idriche di produzione negli Stati Uniti, attraverso la quale fornisce soluzioni di gestione idrica alle società di esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale nell'ambito di contratti a lungo termine, che includono la raccolta, il trasporto, il riciclo e la gestione dell'acqua di produzione. Al 31 agosto 2025, la rete infrastrutturale di WaterBridge comprendeva circadell'acqua prodotta, che gestivano oltre 2,6 milioni di barili al giorno di acqua prodotta per i clienti e avevano una capacità totale di trattamento dell'acqua prodotta di oltre 4,5 milioni di barili al giorno.