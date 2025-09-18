Altea, Alantra taglia TP: battuta d'arresto temporanea, crescita strutturale invariata

(Teleborsa) - Alantra
ha abbassato a 10,6 euro
per azione (dai precedenti 12,4 euro) il target price
su Altea Green Power
, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabili, confermando la raccomandazione
"Buy
" visto l'upside potenziale del 58%.
Gli analisti scrivono che, dopo un secondo trimestre positivo
, Altea si trova ad affrontare difficoltà a breve termine
, poiché gli investitori BESS adottano un atteggiamento attendista in vista dell'asta MACSE. Il management ha comunque adottato un tono costruttivo durante la conference call
, evidenziando: 1) il forte interesse di diversi investitori internazionali per i progetti BESS e FV; 2) i nuovi investitori statunitensi che esplorano sempre più le energie rinnovabili europee (principalmente in Italia) in un contesto nazionale meno favorevole; 3) l'espansione della pipeline con oltre 2 GW di autorizzazione; 4) la fiducia in un rilancio del settore BESS dopo il MACSE, pur escludendo un impatto significativo sui prezzi, poiché i progetti di Altea rappresentano solo il 5-7% degli investimenti totali; 5) la diversificazione dei ricavi, con circa 1 GW di pipeline situata nel Nord Italia (al di fuori del perimetro MACSE); e 6) accelerazione verso progetti IPP, con investimenti iniziali di 10-15 milioni di euro e vendite ora previste nel 2026 (rispetto al 2027).
Alantra ha rivisto le previsioni
in linea con le nuove indicazioni del management, che implicano lo spostamento di circa 400 MW (circa 22 milioni di euro di vendite) di progetti BESS al 2026-27. Le nuove stime riflettono un taglio del 47% dell'utile per azione (EPS) per il 2025, compensato da un aumento medio del 17% nel 2026-2027. Le proiezioni del margine EBITDA rimangono sostanzialmente invariate
.
"Sebbene le difficoltà a breve termine implichino una temporanea variazione dei ricavi, riteniamo che l'equity story rimanga intatta
- si legge nella ricerca - Il know-how di Altea, il solido posizionamento competitivo nel mercato BESS (non solo guidato dal MACSE) e il solido portafoglio ordini/pipeline sostengono la visibilità a lungo termine. A nostro avviso, la recente correzione del prezzo delle azioni appare eccessiva
, offrendo un punto di ingresso interessante. Le prospettive a medio-lungo termine rimangono molto interessanti".(Foto: Sungrow EMEA su Unsplash)