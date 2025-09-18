Milano 17:35
La conferma arriva dalla viceministra Vannia Gava

Bonus edilizi,si valuta estensione al 50% nel 2026
(Teleborsa) - Il governo sta lavorando per estendere i bonus edilizi al 50% nel 2026 e per valutare la possibilità di usufruirne in 5 anziché 10 anni. Lo ha confermato la viceministra dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Vannia Gava.

"Insieme al ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, stiamo lavorando per cercare di portare al 50% le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni delle abitazioni anche nel 2026, oggi al 36% - ha spiegato in una nota - e valutiamo di rendere possibile usufruirne in 5 anni anziché 10, rendendo l'ecobonus più immediato e conveniente".
.
"Con queste misure vogliamo aiutare le famiglie, sostenere l'edilizia - settore chiave per l'economia - e promuovere la riqualificazione delle città, nel rispetto delle risorse pubbliche", ha concluso.
