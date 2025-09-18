Bonus edilizi,si valuta estensione al 50% nel 2026

(Teleborsa) - Ilsta lavorando pere per valutare la. Lo ha confermato la viceministra dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,"Insieme al ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, stiamo lavorando per cercare didelle abitazioni anche nel 2026,- ha spiegato in una nota - eanziché 10, rendendo l'ecobonus più immediato e conveniente"."Con queste misure vogliamo- settore chiave per l'economia - e, nel rispetto delle risorse pubbliche", ha concluso.