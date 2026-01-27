Aeroporti di Fiumicino e Ciampino, intercettati flussi di valuta irregolare per 14 milioni di euro nel 2025

(Teleborsa) - I finanzieri del Comando Provinciale di Roma insieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane hanno intercettato flussi valutari irregolari
per oltre 13,8 milioni di euro durante il 2025
negli scali aeroportuali "Leonardo da Vinci" di Fiumicino e "G.B. Pastine" di Ciampino
, principali punti di transito internazionale della Capitale e del Paese.
Le attività hanno portato al sequestro di 956.715 euro in contanti
e alla verbalizzazione di 1.007 persone, con oblazioni versate per complessivi 727.434 euro.
L'attività rientra nel più ampio dispositivo di vigilanza economico-finanziaria attuato dal Corpo nei principali snodi di collegamento con l'estero ed è finalizzata a prevenire e reprimere le violazioni in materia valutaria, spesso collegate a fenomeni di evasione fiscale, riciclaggio e reimpiego di capitali di provenienza illecita
.
In Italia c'è l'obbligo di dichiarazione
per il trasferimento transfrontaliero di denaro contante pari o superiore a 10.000 euro
, o al valore equivalente in valuta estera. L'obbligo riguarda non solo il contante, ma anche assegni, titoli al portatore e altri strumenti finanziari assimilati.