Aeroporti di Fiumicino e Ciampino, intercettati flussi di valuta irregolare per 14 milioni di euro nel 2025

(Teleborsa) - I finanzieri del Comando Provinciale di Roma insieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane hanno intercettatoper oltre 1negli, principali punti di transito internazionale della Capitale e del Paese.Le attività hanno portato ale alla verbalizzazione di 1.007 persone, con oblazioni versate per complessivi 727.434 euro.L'attività rientra nel più ampio dispositivo di vigilanza economico-finanziaria attuato dal Corpo nei principali snodi di collegamento con l'estero ed è finalizzata a prevenire e reprimere le violazioni in materia valutaria,In Italia c'è l'per il trasferimento transfrontaliero di, o al valore equivalente in valuta estera. L'obbligo riguarda non solo il contante, ma anche assegni, titoli al portatore e altri strumenti finanziari assimilati.