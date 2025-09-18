Milano 17-set
L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 3.876,34 punti

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,41%
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa cinese, che avanza dello 0,41%, dopo aver aperto a 3.876,34 punti.
