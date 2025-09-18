Milano 10:03
42.067 +0,27%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 10:03
9.231 +0,24%
Francoforte 10:03
23.599 +1,03%

Borsa: Avvio in rialzo per Francoforte, in progresso dello 0,93%

Il DAX esordisce a 23.577,06 punti

In breve, Finanza
Balza in avanti l'indice della Borsa di Francoforte, con un incremento dello 0,93%, a quota 23.577,06 in apertura.
