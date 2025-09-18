Conti correnti, Giorgetti: "Non credo ci siano condizioni per accesso a dati"

(Teleborsa) - Il Ministro dell'Economiache il Fisco possa avere. Una proposta avanzata dalla commissione tecnica sulle riscossioni."È unache rimarrà una proposta", ha affermato il titolare del MEF, aggiungendo che la proposta della commissione "non (gli) è ancora arrivata"."Quando arriverà ovviamente leggerò, peròper fare una roba del genere", ha concluso.