Conti correnti, Giorgetti: "Non credo ci siano condizioni per accesso a dati"

(Teleborsa) - Il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti smentisce
che il Fisco possa avere accesso alle informazioni sulle somme depositate sui conti correnti
. Una proposta avanzata dalla commissione tecnica sulle riscossioni.
"È una vecchia proposta
che rimarrà una proposta", ha affermato il titolare del MEF, aggiungendo che la proposta della commissione "non (gli) è ancora arrivata".
"Quando arriverà ovviamente leggerò, però non credo proprio ci siano le condizioni
per fare una roba del genere", ha concluso.