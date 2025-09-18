Milano 17:35
Economia
Conti correnti, Giorgetti: "Non credo ci siano condizioni per accesso a dati"
(Teleborsa) - Il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti smentisce che il Fisco possa avere accesso alle informazioni sulle somme depositate sui conti correnti. Una proposta avanzata dalla commissione tecnica sulle riscossioni.

"È una vecchia proposta che rimarrà una proposta", ha affermato il titolare del MEF, aggiungendo che la proposta della commissione "non (gli) è ancora arrivata".

"Quando arriverà ovviamente leggerò, però non credo proprio ci siano le condizioni per fare una roba del genere", ha concluso.
