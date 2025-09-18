Milano 10:05
42.110 +0,37%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 10:05
9.232 +0,26%
Francoforte 10:05
23.611 +1,08%

Francoforte: andamento negativo per Puma

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per Puma
Si muove verso il basso Puma, con una flessione del 3,78%.
Condividi
```