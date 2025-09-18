Francoforte: balza in avanti Daimler Truck Holding

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore tedesco di camion e autobus
, che avanza bene del 2,88%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Daimler Truck Holding
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Daimler Truck Holding
rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di Daimler Truck Holding
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 37,56 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 38,59. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 36,89.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)