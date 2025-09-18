Milano 10:06
Migliori e peggiori
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Bilfinger
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la multinazionale dell'ingegneria, che tratta in utile del 3,19% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Bilfinger mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,76%, rispetto a +0,82% del Germany MDAX).


Allo stato attuale lo scenario di breve del contractor tedesco rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 97,87 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 95,72. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 100.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
