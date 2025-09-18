Francoforte: nuovo spunto rialzista per Bilfinger

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la multinazionale dell'ingegneria
, che tratta in utile del 3,19% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Bilfinger
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,76%, rispetto a +0,82% del Germany MDAX
).
Allo stato attuale lo scenario di breve del contractor tedesco
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 97,87 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 95,72. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 100.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)