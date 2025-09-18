Milano 15:22
Francoforte: rosso per Beiersdorf

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia di prodotti per la cura della persona, che presenta una flessione del 2,23% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Beiersdorf è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario tecnico della società tedesca che controlla il marchio Nivea mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 90,28 Euro con area di resistenza individuata a quota 92,34. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 89,56.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
