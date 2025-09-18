ITA Airways, Savino incontra Eberhart

(Teleborsa) - Il Sottosegretario di Stato all’Economia e alle Finanze, Sandra Savino, ha incontrato Joerg Eberhart, A
mministratore Delegato di ITA Airways. Nel corso del confronto sono stati approfonditi i contenuti del piano di sviluppo della compagnia e le prospettive di crescita legate al territorio del Nord-Est."Trieste e l’intero Nord-Est rappresentano una piattaforma strategica per lo sviluppo economico nazionale ed europe
o – ha dichiarato Savino –. Per questo motivo ho condiviso con l’amministratore delegato Eberhart la necessità di valutare investimenti mirati a rafforzare i collegamenti aerei e ad ampliare i programmi di formazione sul territorio, così da creare nuove opportunità per cittadini e imprese".
"L’incontro - conclude - conferma l’impegno del Governo a rafforzare la competitività del Paese, valorizzando il ruolo strategico del Nord-Est nello sviluppo economico nazionale ed europeo, in piena coerenza con le priorità programmatiche".