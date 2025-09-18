Milano 17:35
42.308 +0,84%
Nasdaq 19:54
24.492 +1,11%
Dow Jones 19:54
46.199 +0,39%
Londra 17:35
9.228 +0,21%
Francoforte 17:35
23.675 +1,35%

New York: balza in avanti Caterpillar

Balza in avanti il gigante delle macchine movimento terra, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,98%.
