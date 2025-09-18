Milano 17:35
42.308 +0,84%
Nasdaq 19:55
24.494 +1,11%
Dow Jones 19:55
46.195 +0,38%
Londra 17:35
9.228 +0,21%
Francoforte 17:35
23.675 +1,35%

New York: in forte denaro Micron Technology

Migliori e peggiori
New York: in forte denaro Micron Technology
(Teleborsa) - Effervescente il produttore di microchip, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,18%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Micron Technology rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di Micron Technology è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 171 USD, mentre il primo supporto è stimato a 164,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 178.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```