Milano 15:24
42.091 +0,32%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 15:24
9.222 +0,15%
Francoforte 15:23
23.590 +0,99%

Parigi: nuovo spunto rialzista per Hermes

Migliori e peggiori
Parigi: nuovo spunto rialzista per Hermes
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della maison di moda francese, con una variazione percentuale dell'1,93%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hermes evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hermes rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Hermes è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 2.185,3 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 2.131,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 2.239,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```