Parigi: nuovo spunto rialzista per Hermes

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della maison di moda francese
, con una variazione percentuale dell'1,93%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hermes
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hermes
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Hermes
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 2.185,3 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 2.131,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 2.239,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)