Parigi: nuovo spunto rialzista per Legrand

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il, che tratta in utile del 3,11% sui valori precedenti.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 141,3 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 139,8. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 138,7.