Parigi: positiva la giornata per Saint Gobain

(Teleborsa) - Bene il, con un rialzo dell'1,83%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Analizzando lo scenario dellasi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 93,65 Euro. Prima resistenza a 95,59. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 92,49.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)