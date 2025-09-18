Piazza Affari: andamento sostenuto per Prysmian

(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo specializzato nella produzione di cavi
, che lievita del 2,04%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Prysmian
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda produttrice di cavi
rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Prysmian
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 81,37 Euro. Primo supporto visto a 80,23. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 79,55.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)