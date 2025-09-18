Milano 10:11
Piazza Affari: andamento sostenuto per Prysmian

(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo specializzato nella produzione di cavi, che lievita del 2,04%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Prysmian evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda produttrice di cavi rispetto all'indice.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Prysmian, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 81,37 Euro. Primo supporto visto a 80,23. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 79,55.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
