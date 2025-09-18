Milano 10:12
42.137 +0,43%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 10:12
9.234 +0,28%
Francoforte 10:12
23.609 +1,07%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Mediobanca

(Teleborsa) - Balza in avanti l'istituto di piazzetta Cuccia, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,45%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Mediobanca rispetto all'indice di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo della banca d'affari italiana confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 21,92 Euro con primo supporto visto a 21,51. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 21,24.

