Milano 15:25
42.088 +0,32%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 15:25
9.222 +0,15%
Francoforte 15:25
23.594 +1,01%

Piazza Affari: l'indice dei servizi di consumo italiano in rally

Giornata brillante per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che avanza a 28.351,85 punti.
