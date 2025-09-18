Milano 10:12
42.137 +0,43%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 10:13
9.237 +0,31%
Francoforte 10:12
23.609 +1,07%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Banca MPS

Scambia in profit l'istituto di Rocca Salimbeni, che lievita del 2,73%.
