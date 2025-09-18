Milano 10:13
42.158 +0,48%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 10:14
9.238 +0,32%
Francoforte 10:13
23.621 +1,12%

Prysmian svetta sul FTSE MIB con JPMorgan che alza target price

(Teleborsa) - Prysmian, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, è il miglior titolo del FTSE MIB in avvio di seduta, dopo che gli analisti di JPMorgan hanno nuovamente alzato il target price a 87 euro per azione dai precedenti 86 euro.

Prysmian si attesta a 80,84 euro, con un aumento dell'1,94%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 81,15 e successiva a 82,03. Supporto a 80,27.
