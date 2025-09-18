Prysmian svetta sul FTSE MIB con JPMorgan che alza target price

Prysmian

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, è il miglior titolo del FTSE MIB in avvio di seduta, dopo che gli analisti dihanno nuovamenteper azione dai precedenti 86 euro.si attesta a 80,84 euro, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 81,15 e successiva a 82,03. Supporto a 80,27.