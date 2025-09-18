SACE al 65esimo Salone Nautico di Genova: il settore vale oltre 16 miliardi di euro

(Teleborsa) -è alal fianco delle imprese della filiera nautica. La nautica – rileva– è tra i più promettenti settori del Made in Italy: realizza un giro d'affari di oltre 16 miliardi di euro e ha messo a segno un export di 8 miliardi in media negli ultimi tre anni. Includendo tutti i segmenti (dalla costruzione al refit e accessori), l'industria della nautica italiana è una realtà produttiva di quasi mille imprese che danno lavoro a oltre 30mila addetti. La competitività italiana è evidenziata dal fatto che oltre il 20% delle vendite europee è riferito a produzioni italiane.Gli esperti di SACE saranno a disposizione delle imprese della filiera presso lol'Associazione nazionale porti e approdi turistici con cui il gruppo assicurativo finanziario italiano partecipato dal ministero dell'Economia e delle Finanze ha stretto una collaborazione, per supportare il Piano Nazionale Strategico per la Portualità lungo tre direttrici di azione – più strutture, competitività e sostenibilità – rafforzando l'attrattività dei porti italiani a livello internazionale.SACE ha recentemente sostenuto diverse, promuovendo innovazione, sostenibilità e internazionalizzazione. Un primo esempio è lain cui SACE ha fornito una garanzia di credito acquirente. Sempre con Fincantieri, SACE ha realizzato una soluzione innovativa per rafforzare la filiera e promuovere la crescita responsabile nel settore: con il reverse factoring, i fornitori italiani potranno accedere a finanziamenti agevolati attraverso l'anticipo delle fatture commerciali, a condizioni più vantaggiose in base al loro rating ESG.Con laè stato supportato nella messa a terra del piano industriale per rendere più sostenibile il proprio ciclo produttivo, legando gli investimenti al raggiungimento di obiettivi ESG. Il recente supporto a– leader a livello mondiale nella produzione di arredi per mega e giga yachts e nella costruzione d'interni per dimore di prestigio e ville esclusive – le ha permesso di eseguire una rilevante commessa estera di lusso.: da quella concessa asocietà partecipata dal Comune di Viareggio, per la riqualificazione e ampliamento del porto turistico secondo criteri di sostenibilità, a quella allaper l'installazione di un impianto fotovoltaico per abilitare le operazioni a zero emissioni di CO2 e a quella aper l'ampliamento e la riqualificazione dei porti di Napoli, Salerno e Genova, promuovendo sostenibilità, innovazione e attivazione di filiere produttive e occupazionali strategiche.SACE ha, inoltre, fatto da apripista alle esportazioni italiane conimpresa emiratina leader nella gestione sostenibile dei rifiuti, che sta investendo in tecnologie avanzate per la pulizia e il recupero dei fondali marini. L'operazione rientra nella Push Strategy di SACE e favorisce l'ingresso di PMI italiane nella catena di fornitura grazie a business matching e collaborazioni tecnologiche.