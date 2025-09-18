Sovranità Tecnologica Europea: Imprese e Cybersecurity nel nuovo scenario geopolitico

(Teleborsa) - Ieri mattina, mercoledì 17 settembre 2025, laha ospitato un evento di grande rilievo istituzionale: ilL'iniziativa, che ha registrato un successo straordinario, ha riunito un'ampia platea di esperti, rappresentanti istituzionali, accademici e leader del settore privato, confermando ilcome ponte tra le aziende innovative, gli stakeholder dell'ecosistema digitale e le massime autorità parlamentari.Grazie ai partner istituzionali e ai sostenitori dell'associazione, l'evento ha rappresentato un, essenziale per affrontare le sfide emergenti in un contesto geopolitico sempre più instabile, segnato da minacce ibride, dipendenze tecnologiche e la necessità di un'autonomia europea nel campo della cybersecurity.L'ANGI, sotto la guida del suoha orchestrato con maestria questo appuntamento, che ha visto la partecipazione di figure di spicco da diversi ambiti. Ferrieri, aprendo i lavori, ha sottolineato l'importanza cruciale dell'iniziativa: "In un'era dominata da tensioni geopolitiche globali, la sovranità tecnologica non è più un'opzione, ma una necessità imperativa per l'Europa. L'ANGI si conferma come, favorendo un ecosistema collaborativo che promuove la resilienza digitale e la sicurezza nazionale. Questo tavolo tecnico è stato un trionfo, grazie al contributo di tutti i partecipanti, che hanno arricchito il dibattito con prospettive concrete e visionarie, rafforzando il posizionamento dell'Italia come leader nell'innovazione europea".Il tavolo ha esplorato temi di primaria importanza, tra cui, l'integrazione di, il rafforzamento delleper garantire l'autonomia strategica dell'Unione Europea.In un contesto segnato da crescenti interferenze straniere e vulnerabilità infrastrutturali,con un focus particolare sul ruolo delle imprese italiane nel contrastare rischi geopolitici e nel promuovere standard europei condivisi.Tra i relatori istituzionali di spicco,, Presidente della Commissione Affari Europei della Camera dei Deputati, ha aperto il dibattito con un intervento che ha posto l'accentoal centro dell'agenda politica. "Un incontro riuscitissimo, ringrazio ANGI per l'importante momento di confronto con players del settore digitale, stakeholder, accademici, governo e agenzie governative. La, e momenti come questo accrescono la consapevolezza, anche di noi parlamentari, di come questo settore non sia solo più il futuro ma a tutti gli effetti il nostro presente. L'importanza di difenderci da attacchi ma anche la sovranità digitale e la capacità del nostro paese di avere il pieno controllo sulla filiera produttiva delle infrastrutture digitali", ha dichiaratoAllo stesso modo,Presidente della delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea Parlamentare della NATO e relatore al tavolo, ha focalizzato il suo intervento sulle minacce ibride e sull'innovazione come strumento per la sicurezza nazionale. "In un mondo geopolitico europeo sempre più complesso, lae per la difesa contro le minacce cibernetiche. La NATO gioca un ruolo essenziale nel contrastare le interferenze straniere, e l'Italia deve investire in cybersicurezza per garantire la resilienza delle nostre catene di fornitura e l'autonomia strategica. Le imprese innovative sono al centro di questa battaglia: dobbiamo favorire partenariati pubblico-privato per sviluppare tecnologie all'avanguardia, integrando la dimensione transatlantica con un rafforzamento europeo complementare. Solo attraverso una cooperazione stretta potremo fronteggiare le sfide ibride e proteggere i nostri valori democratici. L'evento di ANGI è un'opportunità preziosa per, e sono lieto di contribuire come referente istituzionale per spingere verso politiche concrete che uniscano imprese, istituzioni e alleanze internazionali", ha affermatoIl panel ha visto la partecipazione di un parterre di ospiti di alto profilo, che hanno contribuito con analisi approfondite e proposte operative. Tra loro:, CEO di Geoweb S.p.A., che ha discusso le implicazioni della geolocalizzazione nella cybersecurity;, VP Geopolitics & Advocacy di Fincantieri, intervenuto sulle vulnerabilità delle infrastrutture critiche;, Chief Corporate Affairs Officer del Polo Strategico Nazionale, focalizzata sul ruolo delle reti nazionali nella sovranità digitale;, Referente per la Cybersicurezza dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara e docente di IT Governance e Big Data al Dipartimento di Economia Aziendale, che ha esplorato l'impatto dei big data sulle strategie difensive;, CEO di ASC27, AIDA46 e TX01 – Cybersecurity & AI, con un'analisi sull'integrazione dell'IA nelle difese cibernetiche;Consulente, Formatore e Divulgatore specializzato in Privacy e Cybersecurity e già DPO dell’Arma dei Carabinieri, che ha trattato le best practice per la protezione dei dati sensibili;, SVP Cyber & Information Security di Leonardo, intervenuto sulle soluzioni tecnologiche per la difesa industriale;, Partner GOP — Chair of Cybersecurity Law Practice & Co-Chair of Data Privacy Practice, con un focus sul quadro normativo europeo;, Head of Business Evolution di Tinexta InfoCert, che ha discusso la digitalizzazione sicura delle identità;, Studio LCA-amm, DPO e CISO, esperto in governance della privacy;Coordinatore Scientifico del Master di I Livello in Cybersecurity Management dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, che ha presentato approcci formativi per i professionisti del settore;, Responsabile della Protezione dei Dati di Axpo Italia, sulle sfide energetiche e digitali;, Consulente Cybersicurezza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con prospettive geopolitiche;, DPO di Cassa Centrale Banca – Gruppo Bancario, focalizzato sulla cybersecurity finanziaria;, Equity Partner & Head of CyberSec at Business Integration Partners, che ha illustrato strategie di integrazione aziendale;, Cybersec Competence Center Manager di Axians Italia, sulle competenze tecniche; e, AD di Teleconsys, con visioni sull'evoluzione delle telecomunicazioni sicure.L'evento, durato l'intera mattinata, si è concluso con un round table che ha identificato azioni concrete, come l'aumento degli investimenti in R&S per la cybersecurity, l'armonizzazione delle normative UE e la creazione di hub nazionali per la formazione. Il successo del tavolo, testimoniato dall'interesse mediatico e dal vivace scambio di idee, rafforza la posizione dell'ANGI come attore imprescindibile nel panorama dell'innovazione italiana, favorendo un dialogo che va oltre le istituzioni per abbracciare l'intero ecosistema europeo. In un momento in cui le tensioni geopolitiche, iniziative come questa rappresentano un passo fondamentale verso una sovranità tecnologica condivisa e resiliente.