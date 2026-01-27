Milano 17:35
M&A cross-border, Grant Thornton: "Le PMI italiane guardano oltre i confini anche nel 2025"

Registrate 38 operazioni verso l'estero, segnando una lieve contrazione che però rappresenta un'evoluzione qualitativa del mercato. USA e nuove direttrici europee: gli Stati Uniti si confermano la prima destinazione extra-UE, mentre in Europa ai mercati tradizionali si affiancano con forza nuovi hub strategici

M&A cross-border, Grant Thornton: "Le PMI italiane guardano oltre i confini anche nel 2025"
(Teleborsa) - Le PMI italiane confermano il loro ruolo di attori chiave nello scenario competitivo globale, utilizzando le operazioni di Mergers &amp; Acquisitions (M&A) come strumento privilegiato per l'internazionalizzazione. È quanto emerge dall'aggiornamento 2025 della ricerca "M&A: crossborder per l'internazionalizzazione", condotta da Grant Thornton e presentata in occasione del Convegno M&A 2026 organizzato da AIFI.

I numeri del 2025: Qualità oltre la Quantità

L'analisi evidenzia che il 2025 si è chiuso con 38 operazioni di M&amp;A effettuate da PMI italiane verso l'estero. Si registra una flessione rispetto alle 48 operazioni mappate nel 2024 (-21%). Tale diminuzione, tuttavia, va letta sotto una duplice luce:

Lieve contrazione del mercato – Il dato riflette la lieve flessione generale delle operazioni M&amp;A già segnalata dai principali analisti di settore.

Segnale di crescita strutturale – Il calo è paradossalmente un indicatore risultante dal successo delle strategie passate. Molte aziende, a forza di acquisizioni strategiche, hanno incrementato dimensioni e fatturato al punto da perdere lo status di PMI, uscendo dal perimetro della presente ricerca per entrare nel novero delle grandi imprese.

Assistiamo quindi a un fisiologico ricambio degli attori in campo: molte realtà che hanno guidato il mercato M&amp;A negli anni precedenti hanno oggi raggiunto una massa critica tale da superare i confini dimensionali delle PMI, evolvendo verso lo status di Grandi Imprese.

Geografie: Gli USA dominano, l'Europa si allarga

Mentre il 2024 vedeva una forte concentrazione nel "triangolo" Spagna-UK-Francia, il 2025 mostra una proiezione più marcata verso il mercato nordamericano e una diversificazione europea verso hub finanziari e tecnologici. Gli Stati Uniti, sia per le recenti misure protezionistiche implementate dall'attuale governo, sia per il crescente ruolo nei settori ad alto contenuto tecnologico, si confermano come la destinazione principale extra-europea per gli investimenti italiani, con operazioni significative in settori ad alto valore aggiunto.

A livello europeo, pur mantenendo un forte presidio nei mercati "classici" come Francia, Spagna e Germania, si assiste a una diversificazione geografica verso nuove direttrici strategiche: Svizzera, con operazioni nel settore tech e medicale; Paesi Bassi, destinazione per software e data management; Irlanda, focus su cybersecurity e farmaceutica. Si conferma inoltre l'interesse per i mercati extra-UE emergenti o strategici, con deal conclusi in Egitto, Cile, Cina e Australia.

Settori: Il primato della Tecnologia

Il 2025 segna il sorpasso del settore tecnologico come principale motore delle acquisizioni. Software, cybersecurity e piattaforme digitali guidano la classifica delle operazioni, riflettendo la necessità delle PMI di integrare competenze digitali avanzate per competere globalmente. Segue il settore industriale (macchinari e componenti), che rimane un pilastro del "Made in Italy" intenzionato a consolidare la propria leadership produttiva e tecnologica all'estero.

"Il trend di crescita qualitativa delle operazioni M&A verso l'estero osservato nel 2024 ha trovato conferma nel 2025 – commenta Sante Maiolica, CEO della divisione Financial Advisory Services di Grant Thornton Italy – poiché, nonostante la lieve contrazione del numero di operazioni, il dinamismo delle nostre PMI verso mercati tecnologicamente avanzati come gli USA e l'esplorazione di nuovi hub europei dimostra che l'internazionalizzazione è ormai un processo irreversibile e sempre più sofisticato. A riprova di ciò, il 'cambio di categoria' evidenziato — che vede molte PMI evolvere e trasformarsi in grandi imprese proprio grazie alla loro espansione — conferma che l'acquisizione è la leva corretta per garantire la competitività nel lungo periodo. Ci aspettiamo dunque che il trend futuro mantenga questa dinamica: una costante spinta all'espansione verso mercati avanzati che fungerà da incubatore per una nuova generazione di campioni nazionali pronti a competere su scala globale".




(Foto: © macgyverhh/123RF)
