M&A cross-border, Grant Thornton: "Le PMI italiane guardano oltre i confini anche nel 2025"

(Teleborsa) - Le PMI italiane confermano il loro ruolo di attori chiave nello scenario competitivo globale, utilizzando le operazioni di Mergers & Acquisitions (M&A) come strumento privilegiato per l'internazionalizzazione. È quanto emerge dall'aggiornamento 2025 della ricerca "M&A: crossborder per l'internazionalizzazione"
, condotta da Grant Thornton
e presentata in occasione del Convegno M&A 2026 organizzato da AIFI.I numeri del 2025: Qualità oltre la Quantità
L'analisi evidenzia che il 2025 si è chiuso con 38 operazioni di M&A effettuate da PMI italiane verso l'estero. Si registra una flessione rispetto alle 48 operazioni mappate nel 2024 (-21%). Tale diminuzione, tuttavia, va letta sotto una duplice luce: Lieve contrazione del mercato –
Il dato riflette la lieve flessione generale delle operazioni M&A già segnalata dai principali analisti di settore.Segnale di crescita strutturale –
Il calo è paradossalmente un indicatore risultante dal successo delle strategie passate. Molte aziende, a forza di acquisizioni strategiche, hanno incrementato dimensioni e fatturato al punto da perdere lo status di PMI, uscendo dal perimetro della presente ricerca per entrare nel novero delle grandi imprese.
Assistiamo quindi a un fisiologico ricambio degli attori in campo: molte realtà che hanno guidato il mercato M&A negli anni precedenti hanno oggi raggiunto una massa critica tale da superare i confini dimensionali delle PMI, evolvendo verso lo status di Grandi Imprese. Geografie: Gli USA dominano, l'Europa si allarga
Mentre il 2024 vedeva una forte concentrazione nel "triangolo" Spagna-UK-Francia,
il 2025 mostra una proiezione più marcata verso il mercato nordamericano
e una diversificazione europea verso hub finanziari e tecnologici. Gli Stati Uniti
, sia per le recenti misure protezionistiche implementate dall'attuale governo, sia per il crescente ruolo nei settori ad alto contenuto tecnologico, si confermano come la destinazione principale extra-europea per gli investimenti italiani, con operazioni significative in settori ad alto valore aggiunto.
A livello europeo, pur mantenendo un forte presidio nei mercati "classici" come Francia, Spagna e Germania, si assiste a una diversificazione geografica verso nuove direttrici strategiche: Svizzera,
con operazioni nel settore tech e medicale; Paesi Bassi
, destinazione per software e data management; Irlanda,
focus su cybersecurity e farmaceutica. Si conferma inoltre l'interesse per i mercati extra-UE emergenti o strategici, con deal conclusi in Egitto, Cile, Cina e Australia.Settori: Il primato della Tecnologia
Il 2025 segna il sorpasso del settore tecnologico come principale motore delle acquisizioni. Software, cybersecurity e piattaforme digitali guidano la classifica delle operazioni, riflettendo la necessità delle PMI di integrare competenze digitali avanzate per competere globalmente. Segue il settore industriale (macchinari e componenti), che rimane un pilastro del "Made in Italy" intenzionato a consolidare la propria leadership produttiva e tecnologica all'estero.
"Il trend di crescita qualitativa delle operazioni M&A verso l'estero osservato nel 2024 ha trovato conferma nel 2025 – commenta Sante Maiolica, CEO della divisione Financial Advisory Services di Grant Thornton Italy
– poiché, nonostante la lieve contrazione del numero di operazioni, il dinamismo delle nostre PMI verso mercati tecnologicamente avanzati come gli USA e l'esplorazione di nuovi hub europei dimostra che l'internazionalizzazione è ormai un processo irreversibile e sempre più sofisticato. A riprova di ciò, il 'cambio di categoria' evidenziato — che vede molte PMI evolvere e trasformarsi in grandi imprese proprio grazie alla loro espansione — conferma che l'acquisizione è la leva corretta per garantire la competitività nel lungo periodo. Ci aspettiamo dunque che il trend futuro mantenga questa dinamica: una costante spinta all'espansione verso mercati avanzati che fungerà da incubatore per una nuova generazione di campioni nazionali pronti a competere su scala globale".(Foto: © macgyverhh/123RF)