Milano 12:39
45.356 +0,48%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 12:39
10.215 +0,59%
Francoforte 12:39
24.599 -0,90%

Fiducia imprese Unione Europea in gennaio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Fiducia imprese Unione Europea in gennaio
Unione Europea, Fiducia imprese in gennaio pari a -6,8 punti, in aumento rispetto al precedente -8,5 punti (la previsione era -8,1 punti).
Condividi
```