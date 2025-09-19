Affitti brevi, l’indagine sul settore: crescita del +38% in Italia negli ultimi tre anni

(Teleborsa) - Il mercato degligarantendoe generando nel 2023 un valore complessivo di 11 miliardi di euro nel mercato italiano. È quanto emerge dal nuovo studio di, che ha analizzato l’impatto sull’economia nazionale del mercato degli affitti brevi in Italia.Il comparto degli affitti brevi ha contribuito a, un valore che è cresciutoL’estate 2024 ha confermato la forza del settore, con un incremento del +17% nei mesi di giugno e luglio e del +22% in agosto rispetto all’anno precedente, consolidando il ruolo dell’Italia tra i mercati leader in Europa."Negli ultimi cinque anni gli affitti brevi sono passati da semplice fenomeno peer-to-peer a comparto economico strutturato, con il consolidamento del settore a partire dal 2021, in piena ripresa post-pandemica - dicono da-. Le società di gestione professionale, in gran parte micro e piccole imprese con meno di dieci dipendenti, sonodalla gestione immobiliare al revenue management, dai servizi di accoglienza alla manutenzione"."A partire- dicono da ReportAziende.it -. Sono emerse nuove professionalità che hanno reso questo settore un bacino di opportunità per i giovani con competenze digitali. I consulenti di revenue management, gli specialisti di pricing dinamico, i gestori digitali e gli operatori dell’accoglienza automatizzata rappresentano oggi figure centrali"."Accanto alla crescita, si manifestano però sfide strutturali - continuano da ReportAziende.it -. La. La pressione abitativa nei centri storici mette a rischio la residenza e la qualità della vita dei cittadini. La dipendenza da poche piattaforme digitali globali riduce la capacità di diversificazione del mercato e rende i gestori vulnerabili a dinamiche esterne. A questoche richiede strategie di pianificazione e gestione più sofisticate per garantire stabilità economica"."Il settore ha raggiunto unache lo rende un attore centrale del turismo italiano, ma senza una regolamentazione uniforme e senza un equilibrio tra sviluppo e sostenibilità urbana rischia di scontrarsi con limiti strutturali", dicono da ReportAziende.it.