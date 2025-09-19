Analisi Tecnica: EUR/CAD del 18/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre
Andamento piatto per il cambio Euro / CAD, che propone sul finale un moderato +0,05%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Euro nei confronti del Dollaro Canadese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 0,6132. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 0,6166. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 0,6116.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)