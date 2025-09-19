Analisi Tecnica: USD/YEN del 18/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre
Controllato progresso per il cross americano contro Yen, che chiude in salita dello 0,69%.
Le implicazioni di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 148,459. Possibile una discesa fino al bottom 146,972. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 149,946.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)