Milano 10:53
42.584 +0,65%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 10:53
9.231 +0,03%
Francoforte 10:53
23.713 +0,16%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,21%

Il DAX esordisce a 23.723,34 punti

Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa di Francoforte, che avanza dello 0,21%, dopo aver aperto a 23.723,34 punti.
