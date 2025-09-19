Milano 10:53
42.584 +0,65%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 10:53
9.231 +0,03%
Francoforte 10:53
23.713 +0,16%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,25%

Ibex 35 esordisce a 15.213,5 Euro

Piccolo passo in avanti per indice azionario della Borsa di Madrid, che avanza dello 0,25%, dopo aver aperto a 15.213,5 Euro.
